TERMOLI. Il meteo clemente, ma che probabilmente non ha convinto tutti a restare sulla spiaggia fino a tardi, ha contribuito certamente a gremire a più non posso il sagrato del duomo, per il solenne pontificale della festività patronale di San Basso.

Amministrazione comunale presente al gran completo, o quasi, in testa il sindaco Francesco Roberti, rappresentanti di tutte le forze dell'ordine e vari esponenti della società civile.

All’inizio della funzione monsignor don Gabriele Mascilongo, parroco della Cattedrale, ha ringraziato l'arcivescovo emerito di Lecce Domenico D'Ambrosio, già vescovo di Termoli, per la sua seconda presenza alla festa patronale come ospite, che per 9 anni lo ha visto protagonista diretto durante il suo Ministero termolese.

D'Ambrosio si è detto commosso, «con queste parole io vi saluto con tutto il mio affetto, ,sono venti anni che ho lasciato Termoli e voi ora con questa benevolenza mi fate risentire di nuovo a Termoli e con voi questa manifestazione di bene che mi avete dimostrato, io vi chiedo di pregare anche per me».