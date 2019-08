TERMOLI. Con non poche difficoltà di natura tecnica, certo non determinate dalla nostra volontà, ma dall'incapacità di operatori di telefonia mobile di coprire adeguatamente il territorio nelle ultime settimane, Termolionline è riuscita a portare a compimento la diretta Facebook dei fuochi d'artificio di San Basso.

Una nota di rammarico inevitabile, perché rischiare di veder vanificare sforzo e volontà di proporre questo spettacolo meraviglioso che ieri sera ha catturato l'emozione di migliaia di persone a Rio Vivo e al porto di Termoli solo perché come al solito il Molise viene bistrattato anche in questo senso è quasi delittuoso.

In ogni caso, la diretta Facebook ha coinvolto come sempre un numero considerevole di utenti, che persino da New York oltre che da numerose città italiane, ha visto termolesi collegati con noi per ammirare una edizione davvero piacevole dei giochi pirici, nel 4 agosto 2019.