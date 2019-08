TERMOLI. Certo non è stato possibile organizzarli in grande stile, quando anni fa c'era un movimento, una movida incredibile che ruotava attorno alla tradizione dei falò sulla spiaggia di Rio Vivo, ma comitive di giovani, nonostante l'ordinanza di divieto di bivacchi (e di accensione di fuochi sull'arenile) si sono ritrovati comunque a Sud del porto, e dopo l'area dei lidi balneari per vivere assieme la festività di San Basso e i fuochi pirotecnici.

Purtroppo, lo spettacolo che si sono lasciati alle spalle non è stato come sempre divertente, al pari della notte brava che hanno potuto animare. Sapremo oggi quali sono stati i controlli e le eventuali sanzioni per chi ha comunque rischiato di trasgredire all'ordinanza o l'ha fatto, consapevole anche delle conseguenze.