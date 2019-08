Il grande giorno è arrivato: la Carrese di Chieuti riconosciuta dalla legge regionale dei Fuochi

CHIEUTI. Il giorno tanto atteso a Chieuti è arrivato, finalmente si potrà tornare a svolgere la tradizionale “Corsa dei carri”, manifestazione tanto amata e sentita in paese, dopo lo stop di quest’anno, imposto dalla Prefettura di Foggia. La notizia è stata data a sorpresa, sulla pagina Facebook del Comune di Chieuti, quando oramai in paese, molti cittadini, erano convinti addirittura che non si potesse “correre” più. La Carrese di Chieuti, o “Corsa dei carri”, è stata riconosciuta ufficialmente in una legge Regionale, inserendola nella “Legge Regionale dei Fuochi”.

Un grande risultato, ottenuto grazie all’impegno e al duro lavoro, dell’amministrazione guidata dal sindaco Diego Iacono e agli assessori regionali, Capone e Piemontese, che hanno creduto nell’importanza della manifestazione, che rappresenta fortemente l’identità del piccolo comune. Un tempo, i preparativi in paese, legati alla “Corsa”, avevano inizio in data 19 marzo, giorno di San Giuseppe,dove in paese si svolgeva e si svolge tutt’ora un maestoso falò. Possiamo dire che in quella data, si dava inizio a tutti gli eventi legati alla Carrese ed alla Festa patronale in onore di San Giorgio Martire; il 19 marzo si effettuavano le prime prove di allenamento dei carri in paese e c’era la prima “uscita” del Comitato feste, organo fondamentale per l’organizzazione di tutta la festa.

Come si può leggere in una nota dell’Atto della Regione Puglia, la motivazione del suddetto riconoscimento: “Riconosce e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come espressioni del patrimonio storico culturale e folcloristico legato ai riti del fuoco, con la finalità di diffonderne soprattutto il valore umano. Detta legge punta ad accrescere la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale, dell’importanza di tali manifestazioni che favoriscono la diffusione della cultura e la conoscenza delle tradizioni e del territorio della nostra Regione.” Possiamo finalmente dire, che il 2020 sarà l’anno della rinascita della Carrese a Chieuti.

Un grande plauso va, oltre naturalmente al sindaco, alla Regione Puglia che ha saputo riconoscere il valore di questa tradizione che rappresenta l’identità di un popolo.