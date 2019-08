TERMOLI. "Ne ‘nce sònne mä treväte ì paróle pe capì quìlle che ce próve, quella sensaziòne che te sciòppe ‘u córe, credeteme ne ghé ‘na bescì, sule s’appartìne ‘a stu pajèse ‘a pù capì."

"Pìje ‘u larghe ‘a corone de San Bassele vèrse ‘u märe infinìte de quìste pajèse che come ‘na cajóle mantétte strìtte strìtte tutte ì poverìlle che c’hanne lasciäte."

Abbiamo voluto iniziare con queste parole di Sebastiano Di Pardo su san Basso per parlare della festa estiva tanto attesa dai termolesi, dedicata al santo Patrono san Basso, questo santo che assieme all'altro compatrono San Timoteo, è venerato e adorato dall’intera comunità. Da quando il santo esce dalla Cattedrale il 3 agosto per andare in processione in mare con la flottiglia dei motopescherecci, dal primo rintocco della banda, agli applausi dei fedeli: solo se non siete termolesi dint' 'u core, non vi correrà un brivido di emozione nel vedere quel volto bello, pulito e con quell’accenno benevolo verso i proprio fedeli termolesi.

Ci sentiamo protetti da Lui, da questo santo che la leggenda vuole fosse arrivato e trovato arenato sulla spiaggia di Termoli da marinai che sono da sempre i suoi prediletti strenui difensori: chi viene scelto dalla sorte per portare il santo in processione con la propria imbarcazione, vuol dire che per il suo lavoro, per il suo equipaggio e per la sua famiglia, ci sarà un anno prodigo di fertilità.

Anche ieri mattina alla messa dell'aurora, abbiamo visto la grande partecipazione di fedeli così come ieri pomeriggio a Piazza Duomo con centinaia di persone lungo tutto il percorso della processione capeggiata dall'Arcivescovo Emerito di Lecce Mons. Domenico D'Ambrosio che è stato per 9 anni vescovo della nostra città e chiamato per la festa da Monsignor Gianfranco De Luca, fuori per impegni ecclesiali importanti.

La fede assieme alla tecnologia digitale hanno fatto vivere anche momenti surreali a fine messa con la corsa dei tanti fedeli per farsi un selfie con la statua di San Basso; anche vedere migliaia di cellulari riprendere tutti i momenti più belli di questi ultimi due giorni, fa della festa patronale sicuramente la più fotografata e ripresa in video con numeri da record. Vedere per credere!

W SAN BASSO!»