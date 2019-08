LARINO. Tante tradizioni condivise in una sola giornata e un rapporto unico e speciale tra l'uomo e gli animali che coinvolge anche giovani e bambini. Opportunità di promozione turistica ma anche di conoscenza per chi ha partecipato alla decima edizione della rassegna delle Carresi a Larino. Centro storico frentano affollato per accolto delegazioni provenienti dal territorio ma anche da fuori regione tra cui Veneto con la riproduzione del Sant'Antonio morente portato in processione a Padova, Lazio, Abruzzo, Piemonte e Sardegna con la delegazione di Arbus dove si svolge una processione religiosa lunga trentotto chilometri considerata la più lunga d'Europa.

Occasione per consolidare una rete e costruire un ponte culturale tra le varie realtà. Esperienza singolare anche per diversi turisti giunti in Molise per trascorrere le vacanze e subito immersi in un'atmosfera suggestiva. Un evento nato con l'Ecomuseo itinerari frentani, poi organizzato dal Comitato della rassegna Carresi che ha voluto dare impulso e consolidare una manifestazione significativa, punto di riferimento tra gli eventi estivi dell'intero territorio. Soddisfatto il responsabile, Stefano Vitulli.