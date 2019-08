Al cinema Oddo l'assemblea pubblica di tutti i comitati sulla sanità regionale

TERMOLI. «L'assemblea pubblica regionale di tutti i comitati operanti per la salvaguardia della sanità regionale si terrà oggi 6 agosto, dalle ore 16.30 in poi a Termoli presso il Cinema Oddo! Tutta la popolazione è invitata a partecipare!»



Questo l'invito formulato da Giuseppe Pranzitelli e Giuseppe Bianchi.

«Inoltre, iIl comitato spontaneo "Voglio nascere a Termoli" chiede a gran voce che venga al più presto convocata la Conferenza di Sindaci di cui al Regolamento regionale 20 aprile 2010, n. 2, affinché con una sua delegazione possa intervenire tempestivamente e ufficialmente a rappresentare le ineludibili istanze del territorio ai Commissari e all'Agenas, autori del redigendo POS 2019-21.



Se il Pos (in fase conclusiva di redazione) prevederà un solo Dea di I livello per la Regione Molise (il Cardarelli e basta) ci sarà da piangere per i prossimi 3 anni. Speriamo di non piangere anche i morti».