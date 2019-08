TERMOLI. Dietro ogni oggetto ci sono degli uomini che l'hanno, pensato, progettato, predisposto tutto ciò che serviva per realizzarlo e realizzato. Dietro un'opera d'arte, c'è un quid in più, il desiderio dell'autore di esprimere e trasmettere delle emozioni molto forti e lasciare dei segni molto forti. Tra le tante opere che arricchiscono il litorale della nostra città c'è una scultura, "Utopia", collocata sul Lungomare Nord di Termoli nel 2017. A realizzarla è stato Claudio Gaspari. Di seguito l'intervista.



Chi è Claudio?



Sono il primo di quattro figli nato e cresciuto a San Salvo. Sin da bambino mi distinguevo perché ero un bravo disegnatore. La mia maestra quando arrivavo diceva: "Ecco il nostro artista!". Da piccolo trascorrevo il grosso del mio tempo a giocare in strada con i miei amici. Di giocattoli ne ricevevo uno a Natale e uno in occasione della festa di San Vitale. Quando uscivamo per le campagne cercavo dei terreni argillosi per inventare, modellare e costruire i miei giocattoli. Finite le medie mi consigliarono l'Istituto d'arte proprio perché ero molto creativo e portato per il disegno. Sarà per i tanti laboratori che la caratterizzavano ma in questa scuola c'erano dei fortissimi legami tra alunni e insegnanti. Con alcuni professori mi ci sento ancora. Dopo le superiori ho proseguito gli studi all'Accademia delle Belle Arti a Urbino dove ho ritrovato lo stesso ambiente collaborativo con i docenti. In seguito ho conseguito l'attestato di Qualifica in Addetto al Restauro Lapideo di Opere Artistiche ed Architettoniche presso CNIPA Abruzzo. Molti genitori di fronte a queste scelte dei figli tendono a scoraggiarli perché non vedono delle prospettive lavorative future, invece i miei mi hanno sempre sostenuto nelle mie scelte dicendomi: "'L'importante è che sia ciò che vuoi fare veramente". Questo loro approccio per me è stato un grande insegnamento di vita.

Che cos'è per te la scultura?



E' un gioco di luci e ombre che si riversano sulla materia. E' un portare alla luce l´anima della materia e domarla attraverso l´alfabeto poetico della forma. Scolpisco marmo, pietra, metallo, legno e terracotta per conferire delle forme che riescano ad esprimere il senso della leggerezza, leggerezza del vento che ne taglia i profili.



Quali sono le tue principali fonti di ispirazione?



Faccio mie quelle espressioni di Michelangelo che diceva "non sei tu che scegli la materia ma è la materia che sceglie te" e "quando vai a scolpire vai semplicemente a togliere i pezzi che impediscono a quella massa di esprimersi".Spesso le mie principali fonti ispirative provengono dalla mia quotidianità e dai miei cari. Le opere più belle le progetto nella stanza dove nel contempo c'è la mia Loredana che stira e mia figlia di sei anni che disegna o gioca. Una delle mie ultime opere è stata ispirata dagli origami realizzati con mia figlia e ho scolpito nel 2017 un'opera, "Utopia" in pietra d' Apricena delle dimensioni 100x100x200 cm. La sua forma si rifà a una di quelle barchette che si realizzano con la carta.



Quanto c'è di te nelle tue opere?



Tutta la mia emotività. La razionalità è solo un elemento che aiuta a realizzare la forma.

http://www.claudiogaspariscultore.it/