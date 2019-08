Spiaggia invasa dai rifiuti nella notte di San Basso, Rieco Sud e Golden Eagle l'hanno ripulita

TERMOLI. Dopo la notte di San Basso come al solito la spiaggia di Rio Vivo è sporca. Anche quest’anno, purtroppo, nonostante l’incremento dei cestini gettacarte sulle spiagge e le campagne di sensibilizzazione della Rieco Sud e dell’Amministrazione comunale per il rispetto dell’Ambiente e della Salute pubblica, nella mattinata di ieri le spiagge di Rio Vivo sono state trovate invase dai rifiuti di ogni genere: carte, vetri, plastica, mozziconi di sigaretta ecc. in barba a tutte le regole del buoncostume e delle norme sul rispetto dell’Ambiente.

Già dalle prime ore della mattinata di ieri 5 agosto gli operatori della Golden Eagle hanno svolto un eccellente lavoro tirando a lucido l’arenile fino al tardo pomeriggio permettendo ai frequentatori della mattina di oggi di trascorrere il soggiorno in spiaggia in maniera confortevole.