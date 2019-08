PORTOCANNONE. Non sono certo teneri nei confronti del vescovo Gianfranco de Luca, «Io parrocchiano di Portocannone per l’ennesima volta deluso».

«Il 19 marzo 2014, dopo un periodo alquanto doloroso per la nostra comunità a causa del succedersi di sacerdoti non definitivi e dopo tanti rifiuti, finalmente la nostra Chiesa particolare si è illuminata della presenza di ben due sacerdoti: Don Michele Valentini, parroco, e don Stefano Chimisso, viceparroco.

In questi 5 anni e mezzo il loro operato non è stato facile in quanto la comunità era devastata da profonde ed esasperanti problematiche dovute alla vicenda pregressa che ha interessato non solo il territorio locale ma anche regionale e addirittura nazionale, denigrando il buon nome del mio paese e della mia comunità parrocchiale, causando lo svuotamento della nostra Chiesa.

I due sacerdoti di età diversa, don Michele, 75 anni, e don Stefano, 29 anni, hanno svolto il loro cammino apostolico ognuno in base alle loro esperienze , collaborando per l’aspetto amministrativo e seguendo il cammino di fede di tutti i parrocchianidai più adulti a quelli più giovani.

In questo modo ci siamo sentiti guidati e confortati nel nostro cammino spirituale.

Oggi, alle celebrazioni della domenica partecipano molti bambini, ragazzi, accompagnati dalle loro famiglie , nonché altre persone di età adulta ed anziani.

Quest’anno abbiamo festeggiato gli 80 anni di Don Michele e pertanto eravamo tutti consapevoli che un giorno avrebbe lasciato il suo ministero attivo per dedicarsi alla sua famiglia naturale. E quindi il nostro nuovo parroco sarebbe diventato Don Stefano Chimisso. E invece no, per l’ennesima volta delusi e amareggiati.

Caro vescovo, a questo punto mi domando, cosicome dice il vangelo di Giovanni, tu sei “ il buon pastore che dà la propria vita per le sue pecore, e conosce le sue pecore e le sue pecore conoscono lui “ oppure “ come il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore” ?

E tu come “buon pastore”, in questo momento particolare, stai continuando a proteggermi? A guidarmi? A capire quelle che sono le difficoltà che ancora oggi attanagliano il mio paese? Io credo di no.

Questa tua decisione è stata per noi tutti superficiale, poco cristiana e deludente.

E noi tutti come comunità di Portocannone non ci fermeremo, ma continueremo a lottare per far valere i nostri diritti e tutelare la nostra raggiunta serenità».