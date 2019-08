Ortis: dal Cipe 105 milioni di euro per le infrastrutture molisane

CAMPOBASSO. Oltre 105 milioni di euro per opere di adeguamento, messa in sicurezza strade e completamento itinerari e, inoltre, 136 milioni per l’ammodernamento della tratta ferroviaria Roccaravindola-Isernia-Campobasso.

Lo rende noto il portavoce al Senato del Movimento 5 Stelle, Fabrizio Ortis, a seguito della deliberazione dal CIPE, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 24 luglio scorso. Una seduta a tema infrastrutture, ambiente e politiche di coesione presieduta dal premier Conte, da cui è scaturito un imponente piano per rendere più sicure le infrastrutture italiane, a garanzia di tutti coloro che viaggiano.

“Per le strade del Molise sono previsti 105 milioni di euro – spiega il senatore - oltre 72 milioni per adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione del sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I e Molise II in corrispondenza dell'invaso del Liscione; 32 milioni di lavori di ammodernamento della SS 87, con interventi localizzati per garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso-bivio Sant’Elia-Lotti A1, A2 e A3