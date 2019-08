In via Foce dell'Angelo montagnola di rifiuti in attesa di bonifica dal 24 luglio

TERMOLI. Ci siamo occupati ieri, grazie a una segnalazione di un solerte cittadino, della discarica abusiva di via Foce dell'Angelo, quel tratto ormai defunto di viabilità cittadina, che dopo l'abbattimento del viadotto che dominava sul litorale Nord, è inservibile. In realtà, la montagna di rifiuti era stata proprio eretta da chi ha ripulito un terreno privato e per conto dei proprietari, l'architetto Pietro Ieronimo ha fatto richiesta di rimozione sia al Comune di Termoli, presso l'ufficio Ambiente, che alla stessa Rieco Sud. Ieri, in ogni caso, anche contattando Termolionline, è stato accolto il suggerimento di perimetrare l'area e di apporvi un cartello che spiegasse la presenza della montagnola di immondizia, l'auspicio è che venga rimossa al più presto.