TERMOLI. Nonostante le campagne di sensibilizzazione ambientale partite ormai da otto mesi e incrementate nel periodo estivo e della preziosa collaborazione di moltissimi cittadini virtuosi che quotidianamente segnalato gli illeciti ambientali all’Azienda e alla stampa, continuano gli errati conferimenti dei rifiuti, soprattutto nelle vie del centro cittadino. Dai sopralluoghi effettuati nella mattinata di oggi 7 agosto, sono stati riscontrati numerosi casi di esposizione errata dei rifiuti, in particolare della frazione del secco residuo che va esposta esclusivamente il mercoledì sera per essere raccolta nella mattina del giovedì. Regola valida sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

Si esortano i cittadini ad una maggiore e fattiva collaborazione differenziando di più e meglio i rifiuti per ridurre i volumi del secco residuo, anche con il supporto dell’app gratuita Junker, e recandosi presso l’Ecocentro comunale di via Arti e Mestieri, 27 per conferire i rifiuti (ingombranti e non) di cui ci si vuole disfare.