TERMOLI. In via Nino Bixio non c’è tregua sui rifiuti, come riferisce la residente Rosaria Verini.

«A distanza di 7 giorni dal precedente articolo relativo al senso civico, la situazione in una delle vie centrali della cittadina, via Nino Bixio è in notevole degrado. I rifiuti lievitano, unitamente allo spettacolo che i bagnanti nel loro passaggio per il mare assistono e sento imprecare con volgarità "che città si merda".

Mi sento morire. Avrei voglia di rispondere qualcosa ma cosa? I bidoni sono pieni di vespe la puzza entra nelle case. Ho chiamato personalmente la società Rieco Sud per chiedere un aumento di raccolta almeno in agosto poiché la popolazione è lievitata per i bagnanti, mi hanno risposto che non sono disposti, il calendario raccolte resta invariato. Bagnanti ai quali viene fittato l'alloggio senza dare indicazioni e fornire loro cestelli per la raccolta differenziata.

Non si può essere sordi al richiamo di un maggior servizio per garantire pulizia e decoro. La popolazione menefreghista che ama solo la critica ma di fatto dove trova spazio butta i rifiuti senza pensarci due volte.

Per quanto mi riguarda mi sono rivolta anche all'assessore per l'ambiente pregandola di intervenire.

Dopo questa ennesima segnalazione non so davvero cosa fare.

Di certo non chiamo i Vigili urbani come suggeritomi dalla Rieco. Le forze dell' ordine possono multare chi viene colto in flagranza di reato, non passo le giornate a fare da cecchino!

Come cittadina continuo la lotta per il bene comune senza resa ed aspetto per l'ennesima volta oltre a riposte un vero intervento.

Inutile organizzare feste, manifestazioni se in giro vige il degrado e la cattiva educazione».