Sui lidi termolesi sventola finalmente la Bandiera verde: spiaggia a misura di bambino

TERMOLI. Come annunciato ieri mattina dall'assessore alla Cultura Michele Barile, è stata consegnata nella giornata di ieri la Bandiera verde agli operatori e stabilimenti balneari di Termoli.

Per la seconda volta di fila e la terza in assoluto a Termoli sventolerà la Bandiera Verde. Non è una novità, ne avevamo dato notizia nel marzo scorso, appena conferita.

A riferirlo era stato il sito MondoBalneare.com.



«Sono sempre di più le spiagge italiane a misura di bambino. Salgono infatti a 142 le località costiere che quest'anno si fregiano della Bandiera verde, il vessillo assegnato dai pediatri italiani ai Comuni balneari più adatti a trascorrere le vacanze con i bambini. Le località vincitrici della Bandiera verde 2019 sono state annunciate nei giorni scorsi da Italo Farnetani, il presidente del comitato tecnico-scientifico di pediatri che cura l'iniziativa, nel corso della cerimonia di consegna tenutasi a Montesilvano (l'elenco completo è in fondo all'articolo).

I pediatri hanno confermato le 137 località dello scorso anno e hanno aggiunto cinque new entry: Alba Adriatica e Ortona in Abruzzo, Margherita di Savoia in Puglia, Terracina in Lazio e per la prima volta una località estera, la spagnola Marbella.

I criteri della Bandiera verde La Bandiera verde viene assegnata da quasi 200 pediatri ai Comuni balneari dotati di spiaggia sabbiosa e bassi fondali che consentono ai bambini di giocare in assoluta sicurezza, attrezzature dedicate ai più piccoli, spazi adeguati e ampi tra gli ombrelloni, opportunità di svago e divertimento per i genitori, assistenti di spiaggia e la presenza nelle vicinanze di bar, ristoranti e locali capaci di rispondere alle varie esigenze dei bambini».

Nell'ambito della conferenza stampa sul cartellone dell'estate termolese 2019, il sindaco Francesco Roberti aveva presentato il vessillo ritirato a Praia a Mare, assieme all'assessore agli affari Sociali Silvana Ciciola.