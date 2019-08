Jova Beach Party, «Riunione positiva, venerdì 9 agosto nuovo incontro»

VASTO. Riunione fiume questa mattina in Prefettura a Chieti, alla quale il sindaco Francesco Menna non ha preso parte, ma ha delegato l'avvocato Alfonso Mercogliano.

Il primo cittadino di Vasto, che si è comunque recato a Chieti pur non partecipando in prima persona alla riunione, a margine dell'incontro ha dichiarato: «È stato un incontro proficuo. Sono stati affrontati tutti gli aspetti tecnici, la Commissione ha richiesto alcune integrazioni ai progettisti che dopo averle chiarite si sono riservati di produrle. Rimane in discussione la questione relativa alla viabilità con particolare riferimento alla chiusura o meno della Strada Statale 16. A tal fine la Commissione ha allargato l'incontro al Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica affinché tutti possano dare il corretto ed utile apporto alla riuscita dell'evento in piena sicurezza. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando alla manifestazione e confido fermamente che ci sara' uno spirito di piena collaborazione tra tutti gli attori in campo.».