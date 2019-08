IC Markets alla conquista del mercato europeo

TERMOLI. IC Markets sta facendo sempre più parlare di sé ultimamente: il broker australiano, con sede principale a Sydney, è considerato uno dei maggiori broker per il trading ECN (Electronic Communications Network), che permette a operatori e intermediari finanziari di trattare direttamente.

Certificato dall’ASIC (Australian Securities and Investments Commission), fino a poco tempo fa IC Markets era presente in Europa come il miglior broker non certificato dall’ESMA (European Security and Makets Authority). La scelta del broker australiano di non obbedire alle regolamentazioni varate dall’organo europeo permetteva agli utenti una flessibilità maggiore, ma allo stesso tempo precludeva al broker il pieno accesso al mercato europeo.

ESMA o non ESMA?

Indubbiamente non a tutti sono piaciute le ultime regolamentazioni imposte dall’ESMA ai broker, specialmente in materia di opzioni binarie e leva finanziaria, strumenti che permettevano di registrare profitti anche cospicui con investimenti minimi.

La ragione, tuttavia, alla base della decisione dell’organo europeo risiede nel fatto che la percentuale di investimenti che riuscivano a registrare profitti si aggirava intorno al 20%: si tratta di una percentuale poco entusiasmante alla quale si può porre rimedio unicamente cercando di eliminare i rischi e attraverso una buona informazione.

Un altro vantaggio della certificazione ESMA consiste nella garanzia che, nel malcapitato caso di fallimento del broker, gli investimenti non andranno persi e il portafoglio restituito agli utenti.

Tutto ciò fa pendere l’ago della bilancia verso una regolamentazione efficace e responsabile, motivo per cui, nonostante qualche trader professionista preferisca ancora rivolgersi a broker non certificati ESMA, la maggior parte degli utenti si è rivolto a quelle piattaforma che hanno accettato le decisioni delle autorità nel settore.

IC Markets punta al mercato europeo

La decisione di puntare ad una maggior presenza sul mercato europeo da parte di IC Markets ha preso forma di recente con la certificazione della Cysec.

Tra le maggiori autorità in ambito del trading online, infatti, dopo l’ESMA, valida in generale su tutto il mercato europeo, vi sono la Cysec, di Cipro, ove la maggior parte dei broker ha una propria sede, sfruttando i vantaggi fiscali garantiti dal governo dell’isola, e la Consob in Italia, particolarmente attiva anche grazie ad un sempre maggior interesse da parte degli italiani verso il trading online.

La certificazione da parte della Cysec ha portato IC Markets a registrare una crescita in Europa particolarmente rilevante: si tratta di un passo importante per il broker, in quanto si inserisce in un mercato che ultimamente è caratterizzato da un gran numero di provvedimenti per regolamentare al meglio il mondo del trading online, rendendolo più accessibile ai piccoli investitori.

Che ne pensano gli utenti?

Un altro punto a favore dell’accettazione delle regolamentazioni e della certificazione ufficiale da parte delle autorità attive in territorio europeo è data dalla community stessa: da quanto IC Markets è stata certificata dalla Cysec, l’aumento d’interesse nei confronti del broker australiano si è riflesso anche nel numero di opinioni positive che hanno iniziato a circolare per il web.

Le opinioni su IC Markets, infatti, sono aumentate di numero e hanno visto una maggiore partecipazione da quando la piattaforma ha mostrato maggior serietà nel mercato europeo. Non dimentichiamo mai, infatti, che le opinioni degli utenti hanno, nel mondo del trading online, un’importanza enorme!

Esse sono la verifica ultima e definitiva: la validità dei servizi, gli eventuali problemi e gli aspetti che ancora devono essere perfezionati emergono nelle recensioni che gli utenti rilasciano su ogni broker, e IC Markets non fa eccezione.

Dal momento in cui è stata certificata dalla Cysec la community di investitori online si è dedicata seriamente alla piattaforma, rilevando tutti i pregi che IC Markets ha sviluppato nel corso degli anni, rendendo la conquista del mercato europeo una possibilità concreta!