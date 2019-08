«Niente muore tutto vive nell'anima», a Ururi il terzo memorial Nicolino Licursi

URURI. «Sei una stella polare... un faro nella notte e anche se non ti vediamo, nella memoria dei tuoi sorrisi, vivi dentro noi. Niente muore tutto vive nell'anima». Rosa Vitulli e Luigi Licursi ricordano così l’impareggiabile e indelebile figura di Nicolino Licursi, morto prematuramente il 23 dicembre 2016, stroncato da un infarto, mentre era alla guida di un autobus con cui accompagnava un gruppo in una gita fuori regione. In ricordo, rispettivamente, del marito e del papà, viene organizzato un memorial che giunge stasera alla terza edizione. Un torneo di calcetto, con la formula del quadrangolare tra i quartieri di Ururi: San Benedetto, Santa Venere, San Giovaniello e San Ferdinando. «Nicolino, infatti, amava giocare a calcio, passione alla quale non sapeva dire di no. E così anche quest'anno in collaborazione con l'amministrazione comunale di Ururi è stato organizzato il terzo memorial Nicolino Licursi". Si tratta di una competizione che vede in gara i quartieri storici di Ururi. Dalle 21 allo stadio comunale di Ururi. Al termine del torneo ci sarà la premiazione con la consegna delle coppe alle squadre che guadagneranno il podio e una targa dalla Pro loco, che ha collaborato a questa edizione.