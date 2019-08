TERMOLI. Finalmente torna a funzionare l'Eco-box sul lungomare Nord.

Alcuni mesi fa un nostro affezionato lettore ci ha inviato un video in cui documentava un malfunzionamento o forse meglio un “non funzionamento” dell’ecobox situato sul lungomare Nord, nel parcheggio adiacente il distributore di benzina ormai in disuso da parecchi anni.

Ci trovavamo in prossimità delle elezioni amministrative e abbiamo deciso di valutare meglio la questione per evitare che desse luogo a facili strumentazioni, ma non ci siamo dimenticati, e a distanza di alcuni mesi ci siamo recati sul posto per verificare se la situazione con l’arrivo della stagione balneare e l’afflusso dei turisti fosse cambiata, e che l’ecobox fosse stato reso operativo.

Con grande soddisfazione abbiamo constatato che dai primi di agosto finalmente è tutto efficiente.

Il funzionamento è molto semplice, basta passare la tessera sanitaria in prossimità del lettore ottico, per consentirgli di leggere il codice identificativo e abilitare quindi l’apertura delle finestre di introduzione.

Ci si avvicina quindi agli scomparti che si aprono automaticamente per consentire l’introduzione dei rifiuti correttamente differenziati.

Tutto molto bello insomma perché tramite l’utilizzo della tessera sanitaria si responsabilizza l’utente a effettuare bene la differenziata, creando un deterrente contro utilizzi impropri, poi la telecamera di videosorveglianza controlla che il tutto non venga vandalizzato.

L’ecobox è stato sistemato nel piazzale alla Foce del Sinarca il 16 marzo dello scorso anno, un container in alluminio della raccolta differenziata, utile sia per i residenti ma soprattutto a disposizione dei turisti, per mettere un freno all’abbandono indiscriminato di immondizia, ma anche per evitare che i bidoni dei residenti, come spesso accade un pochino in tutti i quartieri, vengano presi di mira da chiunque.

Allora adesso non ci sono più scuse neanche per i turisti ci vuole solo un po’ di impegno per differenziare bene.