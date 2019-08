Il saluto di suor Marzia a Termoli: «Non desiderate nulla di meno che la felicità»

TERMOLI. Suor Marzia del Santuario della Madonna delle Grazie sarà trasferita tra qualche giorno: pubblichiamo la sua lettera aperta alla cittadinanza con cui intende ringraziare e salutare la città di Termoli:

«Siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che nutre e ha cura delle proprie creature.

Così affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, poichè ci siete diventati cari”. (1Ts 2,7-9)

Prendiamo in prestito le accorate parole di s.Paolo ai Tessalonicesi per dirvi A-Dio.

Ci avete visto, pregare, camminare per le vostre strade, portare il Vangelo in riva al mare, svolgere i normali servizi di una famiglia, (fare la spesa, la fila dal medico o alla posta…) e poi ci avete udito animare le liturgie, spezzare la Parola nei tempi forti dell’anno, aprire la mano e il cuore ai poveri per condividere con loro la mensa e la preghiera.

Insieme abbiamo trasformato il parchetto in una piccola Betlemme, popolata e vivace, mentre il Vangelo dell’Incarnazione ridonava ad ogni cuore lo stupore di una purezza tanto desiderata.

Poi ci siamo ritrovati sul Golgota per un insolito Presepe di Pasqua, frutto di un amore grande per il Crocifisso, quel mistero della Redenzione che ci ha fatto figli liberi e risorti.

Ci siamo stretti in un caloroso abbraccio a Maria, venerata il 31 maggio, in questo piccolo santuario, come la più tenera delle madri. Quanti volti incontrati, quanti sguardi imploranti grazie, quante lacrime dinanzi all’immagine della Vergine che allatta il suo bambino. Pescatori, senzatetto, ammalati, famiglie, carcerati, poveri…tutti hanno ricevuto la visita di Maria e una parola di benedizione. E che festa i bambini giunti a piedi dalle scuole, anche sotto la pioggia! Sono loro ad averci insegnato e incoraggiato a credere nel bene e sperare contro ogni speranza.

In piena estate poi ci siamo fatti pellegrini del Perdono…In marcia, nella notte del 1° agosto, per implorare la misericordia del Padre e lasciarci abbracciare da Lui, in memoria di quell’Indulgenza Plenaria chiesta da s.Francesco alla Porziuncola.

Come si può tacere tanta grazia? I nostri occhi hanno visto meraviglie! Certamente noi possiamo raccontare solo i segni esteriori, ma chissà quali prodigi avrà operato il Buon Dio nel cuore di ognuno.

E se anche dovessimo tacere, griderebbero le pietre! Vi abbiamo amato come figli, e in questi 3 anni vi abbiamo donato tempo, amore ed energie, praticamente la vita, e di tutto rendiamo grazie a Dio.

Il semino c’è in ognuno di voi, abbiate cura che cresca fino a diventare albero. Fate la rivoluzione dell’amore e credete sempre in una Chiesa aperta, umana, in missione! Non arrendetevi alle logiche del compromesso, lasciate entrare il vento impetuoso dello Spirito Santo che tutto rinnova, mette in movimento e anima. Solo Lui e’ capace di dare vita a delle ossa inaridite e incendiare d’amore le nostre esistenze spente.

Date la vita, tutta, fino all’ultima goccia di sangue e di sudore, e non desiderate nulla di meno che la felicità, per voi e per le persone che amate.

Con questa luce negli occhi e il sorriso sul volto vi abbracciamo tutti, prima di raggiungere le nostre future destinazioni, sussurrando all’orecchio di ciascuno di voi: GRAZIE!

E siccome una mamma non può scordarsi del suo bambino, siate certi del nostro ricordo affettuoso nella preghiera. Voi fate lo stesso per noi ! A-DIO.

Ps Date un bacio da parte nostra a tutti i vostri bambini!»