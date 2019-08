San Timoteo, «Per la classe politica: tutto bene madama la Marchesa»

TERMOLI. Poche ore prima della notizia sul ricorso al Consiglio di Stato sul Punto nascita di Termoli, sull’attuale e fluido scenario sanitario era intervenuto Nicola Felice, presidente del comitato San Timoteo, con una serie di “graffi”: 1) Sul PS 2019-2021 nulla è dato sapere: tutti silenti! 2) Si attende che il Consiglio regionale batti un colpo! 3) L'ormai ex Direttore Generale Asrem, ingegner Gennaro Sosto, solo dopo aver incassato la nuova nomina in Campania, si accorge dello stato disastroso in cui versa il servizio sanitario regionale, da lui "abilmente" diretto con il suo staff negli ultimi tre anni. Per la classe politica: tutto bene madama la Marchesa. 4) Si parla tanto della mobilità attiva come opera benefica, ma nulla si dice sulla mobilità passiva generata da un servizio pubblico ridotto a lumicino dopo anni di tagli di personale e mancati investimenti. 5) Qualcuno pensa ad un sistema di ospedali con un HUB a guida privata, il ché porta a immaginare le strutture pubbliche nel ruolo di "gregari". 6) Si parla molto, giustamente, della Neuromed, sarebbe interessante sapere qualcosa in più del progetto Gemelli Molise. Quale ruolo assume nel nuovo P.O.S. 2019-2021e quale funzione dovrà svolgere nell'immediato futuro nel nostro servizio sanitario regionale. Queste sono solo alcune piccole curiosità sull'annoso problema sanitario regionale.