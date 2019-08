Oggi la decisione Jova Beach Party a Vasto: in corso la Commissione di Vigilanza Copyright: Vastoweb

VASTO. E' in corso da questa mattina a Chieti, presso la Prefettura, la riunione decisiva per capire se il Jova Beach Party il prossimo 17 agosto si farà a Vasto Marina oppure no.

Infatti era stata convocata per questa mattina alle 10 la nuova Commissione Provinciale di Vigilanza per Locali di Pubblico Spettacolo. Al vaglio i profili di safety e security rilevati per la manifestazione.

Il sindaco Francesco Menna come nella riunione di mercoledì scorso (Leggi) si è recato in Prefettura ma non sta partecipando all'incontro.

Presenti, oltre ai tecnici, il Prefetto Giacomo Barbato, il Questore Ruggiero Borzacchiello, il presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo, il manager di Jovanotti Maurizio Salvadori, Lorenzo Bruni Comandante della Capitaneria, Amedeo Consales Comandante dei Carabinieri e Marco Foladore Comandante della Guardia Di Finanza.

La decisione è attesa nelle prossime ore.