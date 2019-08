Salta il Jova Beach Party a Vasto, la Commissione dice no

VASTO. Nulla da fare per il Jova Beach Party a Vasto. La Commissione che oggi si è riunita a Chieti presso la Prefettura ha dato parere contrario. Dunque sfuma il sogno di avere il concerto dell'estate il prossimo 17 agosto sulla spiaggia vastese per ragioni di sicurezza. I biglietti venduti saranno rimborsati come successo per Albenga, anche lì il concerto è saltato.

Erano previste 30 mila persone in città per questo evento, ma la riunione presieduta dal Prefetto Giacomo Barbato ha dato esito negativo in quanto non sono state superate con il nuovo piano sicurezza le varie criticità riscontrate, una su tutte quella legate alla viabilità sulla Statale 16.

Al momento in sindaco di Vasto, Francesco Menna, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ed ha annunciato una conferenza stampa sulla questione.

Intanto la minoranza comunale per voce dei consiglieri Cappa e D'Alessandro va subito all'attacco:

"È da dicembre 2018, con l’annuncio del noto cantautore, che Vasto attende il Jova Beach Party. Non sono bastati 8 mesi per offrire ai cittadini, ai tanti appassionati, ai tanti turisti pronti a riversarsi in città, l’atteso evento. Un’Amministrazione sciagurata, insipiente, pasticciona e codarda, pronta a scappare persino dal Consiglio comunale, ha esposto Vasto ancora una volta al pubblico ludibrio. L’immagine della città è stata notevolmente danneggiata. Il Sindaco Menna e il suo assessore al Turismo, Carlo Della Penna, dovranno spiegare al prossimo Consiglio Comunale tutto ciò che è accaduto, che non ha riguardato soltanto, come si intende far credere, il problema della viabilità, della SS16 e dei parcheggi. In realtà, c’è tanto altro da chiarire e appurare sulla scellerata decisione del sito imposto da Menna e compagni. Tutto dovrà essere noto alla città. Sull’assessore inviteremo il Sindaco a rimuoverlo, sempre che il Sindaco non decida di rimuovere anche sé stesso, poiché è sempre il Comandante in capo che porta le responsabilità del disastro. Decine di migliaia di persone sono state illuse e ora si ritrovano con un biglietto in mano e tanta delusione addosso, mentre il Sindaco si ritrova con i suoi amabili gufi, gli unici animaletti a tenergli compagnia.

Un gruppo di dormienti ha pensato di poter guidare una Ferrari come si guida la macchinina della Villa comunale. Non sono bastati neppure i duri richiami del Prefetto, Dott. Giacomo Barbato, che ha cercato responsabilmente di svegliare e scuotere chi aveva trascurato la rilevanza dell’evento e la sicurezza da garantire a tutti i partecipanti. L’evento di Jovanotti, che avrebbe dovuto salvare una triste annata per l’Amministrazione Menna, si è trasformato nella pietra tombale che chiude definitivamente un cammino mai iniziato. Dal 2016 a oggi tre anni di nulla. Menna, per il Pd, voleva rendere grande Vasto. L’ha resa piccola, piccola. Ha perso un anno a sbagliare su Jovanotti, mentre Vasto ha perso tanti turisti per una grande occasione mancata. Cala miseramente il sipario su quanti avevano promesso di rilanciare Vasto e l’hanno definitivamente affossata. Permettete un’ultima domanda: quale grande star annunciano per l’anno prossimo? "