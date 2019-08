Sanità: dopo l'assemblea termolese una manifestazione popolare a Roma

TERMOLI. Dopo le assemblee di Campobasso e di Larino si è tenuta il 6 agosto, a Termoli, l’Assemblea Pubblica indetta dal Forum per la difesa della sanità pubblica di qualità e dalla Rete dei Comitati e delle Associazioni e organizzata dal Comitato San Timoteo di Termoli.

Oltre ai cittadini, e alla Parlamentare Occhionero, hanno partecipato anche Consiglieri Regionali del Basso Molise, nonché i rappresentanti dei Comitati e delle Associazioni che hanno promosso l’assemblea. Questo il resoconto della rete dei comitati:

«La discussione è stata ampia ed articolata, ed ha approfondito i temi già precedentemente trattati, arricchiti dai nuovi elementi derivanti dal recente Consiglio Regionale Monotematico sulla Sanità, conclusosi con due mozioni: una, derivante dall’accoglimento nella Mozione di maggioranza di un emendamento proposto dal PD; che ha istituito una Commissione Speciale sulla Sanità, con l’obiettivo di formulare una proposta di PO Regionale, sentiti i Sindacati, i Comitati e le Associazioni; un’altra, di minoranza, presentata dal M5S e bocciata in aula, che proponeva, per il rientro dal debito nell’arco di un anno, di sospendere le anticipazioni dei pagamenti alle Cliniche private convenzionate per i pazienti delle altre regioni ,che determinano il permanere del debito, come ha spiegato all'Agi dall’ora ex direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale, Gennaro Sosto:

"L'Asrem, che gestisce gli stabilimenti pubblici, nel 2018 ha chiuso il bilancio con un leggero attivo di alcune decine di migliaia di euro - spiega - le cliniche convenzionate, invece, hanno effettuato circa 90 mln di cure a cittadini di altri territori, che il Molise ha dovuto anticipare, sforando di 10-12 mln il budget di 600 mln a disposizione".

La discussione in assemblea, attraverso i numerosi contributi,ha messo a fuoco i seguenti punti:

La mobilità attiva sottrae posti letto ai molisani,rende perdurante il debito sanitario con conseguente aumento delle tasse regionali e applicazione del superticket da pagare,quindi provoca danno al SSR, compresa una mobilità passiva generata da un sistema pubblico ridotto ai minimi termini, dopo anni di mancati investimenti e di tagli al personale.

La mobilità attiva avviene tramite Neuromed, di cui si parla e tramite la Cattolica(ora Gemelli Molise)di cui non si parla, per cui appare del tutto oscura la funzione che avrà nel futuro nel servizio sanitario regionale.

In regione qualcuno pensa che il sistema ospedaliero possa avere un HUB a guida privata,con le residue strutture pubbliche a fare da supporto e magari da Pronto Soccorso.

Non si sa nulla del nuovo PO 2019-2021,di cui si verrà a conoscenza quando tutto è già stato deciso sopra le teste dei Molisani.

In presenza di un Commissariamento esterno,che attribuisce ai Commissari un ruolo prevalentemente tecnico,le scelte politiche sul nuovo PO regionale competono al Governo in carica,che diventa interlocutore,per le scelte in materia di politica sanitaria regionale del Forum,dei Comitati e delle Associazioni,oltre che del Consiglio Regionale.

Sulla base degli elementi emersi l’Assemblea ha deliberato di proseguire nel percorso di assemblee territoriali da completare, invitando i cittadini ad organizzare una manifestazione popolare da tenere a Roma ai primi di Settembre per un confronto con il Governo e il Ministro della Sanità.

Ha stabilito anche di costituire una Commissione Interna formata dai rappresentanti di Comitati ed Associazioni,che metta insieme conoscenze e competenze accumulate in oltre un decennio di lotte popolari a difesa della sanità pubblica,per ricostruirne la storia e per formulare proposte unitarie costruite dal basso,sulla base dei bisogni.

Non ha escluso di adire collettivamente le vie legali, anche nella forma della Class Action, attraverso un collegio di legali,laddove se ne ravvisino le condizioni».