GUGLIONESI. Suggestivo. Magico. Un tuffo nel passato, nei colori del Medioevo, nella vita dei Borboni, di Caterina D'Angiò, e nei signori di Guglionesi.

Questo è il palio di San Nicola che, come ogni anno, accoglie una folla immensa che per accaparrarsi un posto in prima fila, arriva fin dal primo pomeriggio.

Quest'anno, poi, per il XXV anno, l’Onlus San Nicola ha ospitato anche la città di Bari, dove il Santo è patrono. Un gemellaggio che da anni suggella l'amicizia tra il paesino basso molisano e il capoluogo pugliese.

Il Palio di Guglionesi è l’evento più atteso dell'estate guglionesana. E dietro ha una macchina organizzativa che lavora incessantemente tutto l'anno, per far sì che la festa riesca nel migliore dei modi.

Le sei contrade guglionesane, dopo la sfilata in abiti medievali, si sfidano nel “gioco degli anelli”. I cavalieri di Velletri, da anni ospiti fissi, regalano emozioni a tutti i presenti.

E quest'anno l'emozione è stata ancora più grande. A vincere la XXV edizione è stata la Contrada Macchie. È la terza volta che vince in questi anni ma oggi, questa vittoria è dedicata tutta a Maria Ruberto, prematuramente scomparsa lo scorso anno che, per anni, della contrada è stata la responsabile.

Un messaggio bello. Un messaggio pulito. Quasi a volerle dire “noi ti pensiamo sempre. Sei sempre con noi e, questa giornata è dedicata a te”.

Ad allietare la serata, invece, i tanto attesi musicisti del grande Rocker di Zocca, Steff Burns, Will Hunt e Claudio Golinelli.

Ad aprire il loro concerto, la cover ufficiale di Vasco Rossi, i “Senza Resa” che, sono spesso ospiti di Guglionesi, sia in piazza che nei vari locali del posto.

Come dimenticare la serata in compagnia del “Cucchia” a dicembre? Amici di Guglionesi è dei guglionesani, Antonio Renzone, il frontaman e la sua band.

La novità del XXV Palio di San Nicola è stata la presenza di “Molise Explorer” con la troupe di “Una terra chiamata Molise” che, hanno girato una puntata della fiction durante il Palio.