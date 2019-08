Da Zoro a Salvini, non si ferma l'impegno dei "moschettieri"

TERMOLI. Non si ferma l’impegno del comitato “Voglio nascere a Termoli».

Ebbene, dopo aver colloquiato anche con Diego Bianchi di Propaganda Live della 7, Debora Staniscia e Cinzia Ferrante, due dei quattro moschettieri presenti stamani, hanno consegnato a Salvini sia il testo della petizione che la copia del ricorso al Consiglio di Stato formulato dalla struttura commissariale e dai Ministeri. Un incontro, quello con Salvini, che Cinzia Ferrante ci ha riassunto così: «Gli abbiamo dato le firme e spiegato molto brevemente che ci stanno levando il diritto alla salute e il diritto di partorire in Molise. Inoltre gli abbiamo mostrato il ricorso che il ministro Grillo ha presentato al consiglio di stato dove sono elencati oltre i nomi di tutti i sindaci, anche tutte le donne incinte che hanno partecipato al ricorso.

Lui ha chiesto come mai del ricorso e naturalmente gli abbiamo risposto che doveva dircelo lui. Ha detto che avrebbe letto il tutto e si sarebbe informato, effettivamente ci ha fatto richiamare nel primo pomeriggio ma non abbiamo fatto in tempo a raggiungerlo, ci ha lasciato dei recapiti da contattare».