TERMOLI. Quelli di Concetta, tornata per le ferie a Termoli dal Piemonte dove vive da quattro anni, dovevano essere giorni di riposo e tranquillità e invece si sono trasformati in un incubo di burocrazia sanitaria. Dopo una settimana di code, moduli, rimbalzi da un ufficio all’altro e reclami inascoltati, ha deciso di raccontarci la sua storia e quella di sua madre, 75enne invalida e «prigioniera fra quattro mura», che ha origine a marzo di quest’anno.

Le condizioni dell’anziana donna, già sofferente di patologie pregresse quali diabete e artrosi, si sono aggravate in quel mese per un’insufficienza respiratoria da cui sono scaturiti un ricovero ospedaliero e un’invalidità del 100% con importanti problemi di deambulazione. È stato allora che i suoi figli hanno presentato all’Inps la richiesta dell’indennità di accompagnamento, per la quale da cinque mesi non è ancora arrivata la visita domiciliare. «Ora che mi trovo qui sono tornata all’Inps, ma sono tutti in ferie e le visite riprenderanno dai primi di settembre,» dice Concetta. «Un tempo d’attesa inaccettabile, nonché un circolo vizioso: vorrei portare mia madre a fare una passeggiata in carrozzina, ma per farlo c’è bisogno dello stallo per disabili, che non può esserle concesso senza l’accompagnamento».

Anche ottenere la sedia a rotelle, però, non è stato facile. «Vado alla segreteria del poliambulatorio per chiederla e dopo la compilazione di un modulo mi dicono che ci vuole la richiesta del medico di base. Lui mi fa richiesta per la visita domiciliare di un ortopedico, che stranamente viene il giorno stesso. Io non ero in casa e costui invece della sedia a rotelle prescrive un letto ortopedico, per di più dimenticando di timbrare il modulo. Ma un letto ortopedico elettrico è quello su cui mia madre sta già! Quando torno al Distretto per richiedere nuovamente la sedia, scopro che l’ortopedico è andato in ferie e nessuno si prende il disturbo di correggermi la vecchia impegnativa, né il sostituto né il responsabile. Quest’ultimo avrebbe potuto farlo benissimo, ma se ne è lavato le mani, limitandosi a dirmi che per i reclami posso andare all’Urp dell’ospedale!».

Così Concetta, dopo l’ennesima fila dal medico di base per una nuova impegnativa e il ritorno al poliambulatorio, trova un impiegato dell’ufficio protesi che «merita un encomio: paradossalmente, fra tanti medici e laureati, alla fine è stato un impiegato ad assistermi e a farmi subito la pratica per la carrozzina, che ho avuto in giornata».

L’iter perché sia effettivamente utilizzabile è ancora incompleto, però. «Nessuno – né l’ortopedico, né il suo sostituto – si è preoccupato di chiedermi se avessi gradini o altro: il giorno dopo ancora ho dovuto fare l’ennesima richiesta per avere il montascale. Per quest’ultimo però c’è bisogno di un sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico e dei servizi sociali del Comune, e chi può dire quanto ci metteranno?».

Quello che Concetta e la sua famiglia lamentano, insomma, oltre ai tempi biblici della burocrazia, è la mancanza di comunicazione efficace sia interna, fra le parti competenti, che da queste verso il pubblico. «Possibile, soprattutto, che il medico di base – conoscendo le condizioni di mia madre – non si sia fatto carico di spiegarle tutto ciò a cui ha diritto e come ottenerlo?! Devo tornare io dal Piemonte per chiederlo? Questi sarebbero i miei giorni di riposo, e mi sto solo stressando tantissimo. E mentre loro chiudono gli uffici per le vacanze, i malati non vanno mica in ferie».