«Vogliamo un Vigile urbano di quartiere per controllare l'eco-box»

TERMOLI. Dalla segnalazione di questa mattina a una vera e propria protesta in via Saverio Cannarsa, dove alcuni residenti si rivolgono direttamente al primo cittadino Francesco Roberti.

«Alle ore 11 di sabato mattina 10 agosto, l'Isola ecologica di via Cannarsa appare in queste condizioni.

Ringraziamo il sindaco Roberti che spesso è intervenuto per far prontamente ripulire l'area circostante l'Isola ecologica, ma purtroppo crediamo e siamo convinti fermamente che tutto ciò non basti.

Sappiamo che il primo responsabile è il senso di inciviltà con cui siamo quotidianamente costretti a fare i conti.

Sappiamo perfettamente che in quella Isola ecologica dovrebbero conferire solo e soltanto i rifiuti dei condomini dimoranti in via Cannarsa, infatti ogni famiglia autorizzata è munita di apposita tessera personale, che permette di far aprire i vari contenitori del box ecologico e conferire i rifiuti in modo corretto e decoroso.

Di conseguenza lo spettacolo ritratto nelle foto che inviamo è sicuramente dovuto a gente incivile, che si trova a passare e che getta, senza alcuna autorizzazione, i rifiuti intorno all'area; dando vita a questo scempio.

Chiediamo al sindaco Roberti che possa mettere a disposizione un agente della Polizia locale che, a rotazione nel suo organico e in borghese, in vari momenti della giornata, possa sorvegliare l'area e eventualmente comminare le dovute sanzioni ai non autorizzati o a chi infrange le regole relative all'utilizzo del box ecologico.

Tutto ciò avviene anche in altri comuni, serve come deterrente e anche a scoraggiare certi atti incivili.

Cerchiamo di fare qualcosa per salvaguardare un briciolo di decoro anche agli occhi dei turisti che scelgono la nostra città come località per le proprie vacanze».