Tutti col naso all’insù per la notte di San Lorenzo, la più magica dell’anno

TERMOLI. E’ la notte più magica dell’anno, questa sera tutti con il naso all’insù a fissare il cielo stellato in attesa di poter cogliere una stella cadente ed esprimere così un desiderio, magari osservando il cielo in spiaggia circondati solo dal blu del nostro meraviglioso mare.

La notte di San Lorenzo ricade annualmente il 10 agosto, ma quest’anno il picco di visibilità delle stelle cadenti sarà nelle notti successive, tra il 12 e 13, per chi se le perderà avrà la possibilità di osservare qualche brillante meteora fino al 15 di agosto.

Ma da dove arriva questa usanza?

La tradizione vuole che siano le lacrime che Lorenzo avrebbe riversato durante il suo supplizio. Esse vagherebbero nei cieli e tornerebbero sulla terra solo il 10 agosto per ricordare ai credenti la storia tormentata della comunità cristiana.

Un’altra interpretazione è legata alla vicinanza simbolica che le stelle cadenti intrattengono con i carboni ardenti su cui il martire è stato ucciso.

Il risultato di questa tradizione è una notte la cui atmosfera è armoniosa e ricca di speranza: le stelle cadenti sarebbero infatti in grado di soddisfare i desideri di quanti osservino il cielo e aspettino la loro comparsa.

La scienza, invece, ci fornisce una spiegazione meno sentimentale: la cometa periodica Swift-Tuttle ogni 133 anni passa nel punto della sua orbita più vicino al Sole, consumandosi di un po’ tutte le volte e depositando del materiale sulla sua orbita.

L’ultimo passaggio della cometa è avvenuto nel dicembre del 1992 e il prossimo avverrà nel 2126.

Quando la Terra incrocia l’orbita della cometa, il materiale depositato viene attirato dalla gravità terrestre e precipita sul nostro pianeta.

Dove e come vederle?

Le condizioni migliori di visibilità delle meteore di agosto si verificheranno nella parte finale della notte, poco prima dell’alba, dopo che la Luna sarà tramontata.

Il quadrante del cielo in cui è più probabile assistere al fenomeno è quello di Nord-Est, in direzione della costellazione di Perseo, dalla quale prende il nome lo sciame di meteore, che si chiamano appunto Perseidi.

Ma quali sono i consigli pratici per l'occasione?

Recarsi in spazi aperti, lontani da fonti luminose, una volta tenuto conto di questo consiglio, non serve altro, perché le stelle cadenti sono facilmente visibili a occhio nudo.

Per celebrare degnamente la Notte di San Lorenzo diamo uno sguardo, agli eventi previsti in Molise per la serata e la notte del 10 agosto legati alle stelle cadenti.

AGNONE: loc. San Lorenzo – Festa di San Lorenzo – serata Folklorica con sagra della porchetta – ore 21.30;

CAMPOMARINO: Calici di stelle “Musica, Arte e Vino” – P.zza Norante – ore 21.30;

CANTALUPO NEL SANNIO: Notte di San Lorenzo – ore 21;

CAPRACOTTA: Notte dei Desideri: volo delle Lanterne, animazione musicale pomeridiana e serale del gruppo itinerante di musica popolare Valerio Ricciardelli e i Tammurriarè – Via Carfagna – Belvedere – ore 23;

CIVITACAMPOMARANO: “Calici sotto le stelle a corte” – ore 19.30 – Castello Angioino;

GUGLIONESI: Notte bianca – La notte che non finisce;

RIPALIMOSANI: Serata (G)Astronomica – loc. Le Quercigliole – Con la supervisione del Professor Di Felice sarà possibile osservare al Telescopio Pianeti e Stelle Cadenti. Agli stand gastronomici si potranno degustare degli ottimi panini con lo spezzatino di vitello, hot dog, patatine fritte e hamburger vegani!

VASTOGIRARDI: Vastogirardi tra cielo e terra – ore 22;

CAMPOBASSO: Campobasso Castellare “Le lacrime di San Lorenzo” – Castello Monforte – ore 20.45 con il professor Dario Mancini (Astronomo ordinario Ist. Naz. di Astrofisica) e Francesco Vitale (Attore INCAS Produzioni) – brindisi finale sotto le stelle;