Il Molise che piace: su Viaggiart si parla di Campomarino

CAMPOMARINO. Che forse l’ironia sull’inesistenza del Molise abbia finito col favorire, per contrasto, la visibilità della nostra regione? È innegabile che sempre più persone siano attratte dal fascino dei piccoli borghi, dalla buona cucina e soprattutto dal paesaggio marittimo. Ma mentre siamo soliti pensare a Termoli come principale meta scelta dai turisti, ecco invece spuntare sulle pagine del noto portale ViaggiArt Campomarino, consigliata nella rubrica ‘Idee di viaggio’.

Dalla sua fondazione, il sito ha come mission quella di fornire consigli ai turisti in particolare per far scoprire loro le bellezze italiane nascoste. E l’articolo dedicato al paese adriatico titola infatti “Campomarino, il Molise che non ti aspetti”. I redattori ne tessono le lodi accompagnando il lettore in un breve percorso fra le origini, la cultura arbereshe, gli ottimi vini e i principali monumenti da visitare; non mancano di sottolineare che «Per diversi anni, e anche nel 2019, ha ottenuto la Bandiera Blu per la salubrità e la bellezza dei luoghi».

Questa diffusione sul web della molisanità non può che farci piacere, a dispetto dei tanti detrattori. Noi bassomolisani Campomarino la conosciamo già bene, tuttavia perché non dare un’occhiata all’articolo?