GUGLIONESI. L'ex sindaco di Guglionesi, Leo Antonacci, diventa presidente della FinMolise.

A commentare l'avvenuta nomina è stato Antonio Lucarelli, presidente dell'associazione Guglionesi nel cuore.

«Nell'apprendere la notizia della nomina del nostro leader in "Guglionesi nel Cuore" a presidente della finanziaria Finmolise della Regione, a nome di tutti gli amici, esprimo la grande soddisfazione per il questo prestigioso incarico. E' il giusto riconoscimento per l'impegno profuso, in oltre un decennio, nell'amministrare Guglionesi e nell'essersi impegnato anche nel territorio basso molisano. Sono certo delle ricadute positive per l'economia molisana e del nostro territorio, conoscendo la grinta e le capacità di Leo. Ed esprimo un auspicio: sia solo una ulteriore tappa per Leo, per Guglionesi e per il territorio. Ad majora!