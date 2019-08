Il turismo entra nella settimana clou, ma quali sono i dati su arrivi e presenze?

TERMOLI. Si entra nella settimana clou del turismo estivo 2019, sia balneare che non. Da domenica 11 a domenica 18, con in mezzo il Ferragosto, si attende il massimo picco di presenze sulla costa adriatica termolese, che negli ultimi anni ha visto proprio la seconda decade di agosto essere la più dinamica.

Tuttavia, sin qui il bilancio non può che essere non pienamente soddisfacente. I cali sono stati registrati sia sulla spiaggia che in altre tipologie, anche la ristorazione ha evidenziato la mancanza di quel ricambio che faceva lavorare anche su 3 turni a volte, fino a tarda sera.

Per avere un quadro realmente rappresentativo però viene a mancare una importante cartina di tornasole, quella dei dati sulle strutture ricettive, raccolti dall'Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

La contabilità turistica di luglio non è ancora completa, secondo quanto ci è stato riferito, ma a noi manca completamente anche tutta la parte relativa alla tarda primavera e al mese di giugno. Un blackout statistico che non permette di rappresentare l'andamento stagionale sin qui maturato.