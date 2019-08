«Troppi accessi impropri al Pronto soccorso, si riattivino i codici bianchi»

TERMOLI. Nuova presa di posizione pubblica del dottor Giancarlo Totaro, quintessenza della coscienza civica all’interno del personale Asrem all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Stavolta i riflettori si accendono sui cosiddetti accessi impropri al Pronto soccorso.

«Troppi accessi impropri al Pronto soccorso, si riattivino i cosiddetti "codici bianchi" fatti dai medici di continuità assistenziale. Oltre la carenza di oltre 2000 medici che si prevede diventeranno più di 4000 nel 2025 in tutto il servizio sanitario nazionale, il vero cancro dell'emergenza rimane l'accesso improprio che nessuno riesce a mettere sotto controllo visto che esso rappresenta oltre il 90% degli accessi totali con costo per patologia che si impenna in modo esponenziale.

Non è possibile recarsi al Pronto soccorso ogni volta che si cerca una meta sicura per la propria apprensione. Esami e indagini diagnostiche gratis e veloci. Tutto, subito e gratis, poi chi ha bisogno veramente deve subire i disagi dell'infinita attesa.

Bisogna mettere un argine e trovare il modo di rendere obbligatorio un percorso territoriale meno costoso e più appropriato prima di accedere al Pronto soccorso e alla rete dell'emergenza.

La riattivazione dei cosiddetti "codici bianchi" fatti dai medici di continuità assistenziale, come previsto dagli accordi collettivi regionali della guardia medica, potrebbe essere il primo provvedimento utile ed economico, con anche la dolorosa introduzione del pagamento di un ticket e del costo degli accertamenti in caso di accesso poi verificato improprio al Pronto soccorso».