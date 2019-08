TERMOLI. Tradizione e gastronomia. Due fattori legati tra loro e che determinano la ricchezza di un territorio. Un tesoro che ne caratterizza i lineamenti e in questo caso anche il gusto. Un concentrato di sapori, che anestetizza le contraddizioni e mette tutti d’accordo su unico aspetto: il sapore. Un collante sociale tra le varie generazioni che si susseguono e che la Pro Loco di Termoli, ha voluto fortemente promuovere con la “Sagra dei fusilli ai frutti di mare” nella calda serata di venerdì sera in via Padova (contrada di Porticone). Un’esaltazione del gusto e dell’autenticità di un piatto tipico locale. Una promozione gastronomica, che ha lo scopo finale, di lasciare un segno indelebile nella memoria di chi ne gode. Un mezzo fondamentale, quest’ultimo, per l’uomo e la sua sopravvivenza. Impedire di dimenticare cosa siamo stati e cosa abbiamo fatto. Un obbiettivo che, la Pro Loco di Termoli, ha perseguito fortemente con questo evento. Una promozione gastronomica che ha stimolato le papille gustative dei molti presenti. I quali sono stati accompagnati dalle note della band “Mille e una notte”. Un quadro ideale, dove cibo e musica, sono stati i trionfatori di una serata all’insegna della cultura e della promozione gastronomica di una città pieni di tesori.