Cattedrale gremita a Larino per l'ultimo saluto a Pardo Spina

LARINO. Partecipati a dir poco i funerali dell’ex sindaco di Larino, Pardo Spina, che hanno avuto luogo ieri in cattedrale alle 10.30. Duomo gremito per l’ultimo saluto al professor Pardo Spina. Una grande persona che ha molto donato alla sua terra, alla sua cittadina con impegno profuso in maniera instancabile. Durante la messa di commiato celebrata da don Antonio Mastantuono molti sono stati i ricordi riportati alla comunità presente, don Antonio ha ricordato, riprendendo nella memoria di bambino allora chierichetto,il matrimonio del professor Spina con la sua amata Rosa, compagna di vita. L’impegno speso verso gli altri che lo ha visto sempre in prima linea con ruoli ed azioni, come il quello ricoperto da responsabile giovani dell’Azione Cattolica.

Era già disegnato il percorso di un uomo talentuoso, ha continuato don Antonio, sempre presente ed attento con la sua disponibilità, l’impegno speso verso il mondo della scuola che lo ha visto prima professore e poi nel prestigioso ruolo di Preside. Ma la strada della vita lo ha condotto anche ai tavoli della politica ricoprendo il ruolo di sindaco della cittadina frentana dimostrando l’attaccamento alla sua terra. Persona moderata ed accorta, molto impegnato nel sociale, fondatore e presidente del Comitato Pro Vietri, in prima linea a difesa della sanità pubblica e del Vietri di Larino. Non sono mancati gli errori ha aggiunto don Antonio, ma come tutti gli uomini commettono.

La professoressa Adele Terzano lo ha ricordato preside a Guglionesi, uomo di elevato spessore culturale, encomiabile nel suo fare. Amorevoli e toccanti le parole della figlia Antonella, parole di figlia che vuole dare un ultimo abbraccio al suo papà, un saluto dolce ricordando quanto fosse forte l’amore per Larino delprofessor Pardo Spina menzionando una sua ultima frase ”Larino è stata abbandonata” seguita da “ciao papà”.

Un bella persona, un leader che ha contribuito a scrivere una piccola parte della storia della cittadina frentana e della sua comunità. Una presenza che è già lacuna tra la gente di Larino, si percepisce assordante, quasi uno svuotamento, quello di un uomo di altri tempi, di spessore culturale ed etico.