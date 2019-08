PETACCIATO. L’augurio e la speranza per gli organizzatori dell'Associazione Betavium di Petacciato, e direttamente anche da parte dell'amministrazione comunale, era che alla Notte Bianca Petacciato fosse presa d'assalta dai visitatori, il risultato è andato aldilà di ogni più rosea previsione, dall'Associazione fanno sapere che è stato un grande successo inaspettato. Del resto se le cose si fanno e si organizzano bene senza lasciare nulla al caso e affidarsi alla provvidenza è matematico che i risultati e le soddisfazioni arrivano.

E l'aver predisposto spettacoli musicali di ottima fattura come il concerto di Marco Morandi, che ha deliziato con un repertorio sul grande Rino Gaetano, e poi la spettacolosa band formata da 15 elementi, la Conturband, che ha messo in scena diverse tipologie musicali per tutti i gusti, ma poi tutte le altre iniziative popolari che hanno coinvolto la cittadinanza più che mai partecipe.

Insomma tutto questo non poteva che chiamarsi un successo annunciato, all'Associazione Betavium dobbiamo dare loro atto oltre che saper organizzare eventi per la città, è anche molto presente e puntuale in fatto di comunicazione sempre puntuale e precisa anche questo è un segnale di successo annunciato.