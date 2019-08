TERMOLI. Alta 1.76, mora, riccia, sguardo profondo, formosa, gambe chilometriche e occhi verdi: è lei la reginetta molisana del Concorso nazionale Venere d'Italia. Veronica D'Angelo, 20 anni, studentessa universitaria di Termoli è la vincitrice della corona di Venere d'Italia Molise.

Veronica ha conquistato il titolo davanti al pubblico delle grandi occasioni lungo la scalinata del Folklore di Termoli. Scalinata che d0po anni ospita nuovamente una sfilata di moda. E' stato un show straordinario. Oltre alla moda non sono mancati mancati momenti di canto e danza.

L'agente regionale del concorso, Monica Mastrantonio, più che soddisfatta della riuscita dell'evento conclusivo porterà con sé alla finalissima in Calabria, oltre alla Venere Molise altre 15 splendide fanciulle che hanno conquistato i diversi titoli regionali.

Veronica D'Angelo ha avuto la meglio su Annamaria Berardi, 16 anni di Rotello. Non è stato facile per l'attenta giuria scegliere tra tantissime belle ragazze. La giuria coordinata dal responsabile tecnico Michele Annese, è stata guidata dal consigliere comunale nonché presidente del Circolo Canottieri di Termoli (associazione che ha patrocinato l'evento), Nico Balice. Insieme a Balice al tavolo dei giurati anche l'assessore Giuseppe Mottola, la stilista Valentina D'Angelo, la docente di educazione fisica nonché ex Miss, Grazia Lecce, l'imprenditrice Alessandra Cravero, il maestro orafo Michele Di Claudio, il giornalista Michele Trombetta e il presidente dell'associazione talenti molisani, Michele Falcione.

Emozionante, durante la serata, anche la discesa dalle scale con tanto di inno nazionale, delle ragazze del circolo canottieri di Termoli. Tra loro due straordinarie atlete termolesi convocate dalla nazionale italiana. Noemi Carotenuto e Giusy De Sanctis. La serata è stata presentata dal giornalista Andrea Nasillo e dalla splendida Regina Cosco.

Il Molise in Calabria, finalissima nazionale dal 12 al 15 settembre, oltre alla bellissima Veronica sarà rappresentato anche da altre 15 fasciate: Annamaria Berardi (Venere Curvy Molise 2019, Suen Carbone (Venere Eleganza Molise 2019), Mariaelena Caponetto (Venere Moda Molise 2019), Sara Capone (Venere Sorriso Molise 2019), Annarita Miucci (Venere Talento Molise 2019), Vanessa Tasillo (Venere Spettacolo Molise 2019), Federica Vergura (Venere Costa dei Delfini 2019), Federica Montesanto (Venere Fotomodella Molise 2019), Ilaria Caporaso (Venere Portamento Molise 2019), Sirya Capobianco (Venere Cinema Molise 2019), Diletta Ponsanesi (Venere Tv Molise 2019), Jennifer Salerno (Venere tra le Veneri Molise 2019), Daniela Siena (Venere Sport Molise 2019) Elisabetta Colio (Venere Moda Mare Molise 2019), Nicole Lecce (Venere Web Molise 2019).