TERMOLI. Siamo prossimi alla settimana di Ferragosto, periodo in cui la maggioranza delle persone va in vacanza». Il messaggio è del comitato di via Udine.

«Anche la ditta che sta lavorando alla messa in sicurezza delle strade di lottizzazione ha temporaneamente chiuso il cantiere per concedere le ferie di rito ai propri addetti. Negli ultimi giorni hanno operato per la sistemazione delle aree in cui erano presenti materiali provenienti daiprecedenti scavi nella zona tra via Pertini e Via Trento. La ditta ha però lasciato il testimone alla squadra segnaletica che venerdì 9 agosto (di buon'ora), ha iniziato la realizzazione della segnaletica orizzontale in via Udine. Eravamo in attesa proprio della segnaletica per avere finalmente aperto il collegamento tra i due tronchi di via Udine, ancora interdetto al traffico veicolare proprio per l’assenza di indicazioni stradali, cosa che poteva determinare situazioni di pericolo. Purtroppo la segnaletica non è stata ancora completata ed il varco è ancora chiuso, ma i progressi nei lavori stanno sicuramente cambiando il volto del quartiere. E questo resta un dato di fatto che è sotto gli occhi di tutti.

Finora abbiamo avuto un valido supporto da Mario Orlando (della giunta Sbrocca) che ancora adesso continua ad interessarsi della nostra messa in sicurezza e che utilizza i suoi contatti per accelerare la soluzione di alcune problematiche legate sia allo svolgimento dei lavori che allostesso decoro urbano. Dobbiamo infatti al suo interessamento sia la recente pulizia dalla vegetazione spontanea nell’area posta all’incrocio tra via Venezia e via Verona, sia l’attivazione della spazzatrice stradale in via Udine tronco sud, che lì non c’era mai venuta. Crediamo sia una cosa meritoria, poiché lo fa nonostante non sia ormai certamente obbligato a farlo.

Il Comitato di via Udine e dintorni continua comunque a “vigilare” sulla progressione dei lavori che, supponiamo, riprenderanno tra un paio di settimane, per ottimizzare i benefici dell’intervento al quartiere. Per adesso non possiamo far altro che augurare a tutti coloro che ci seguono un buon ferragosto e buone vacanze. Soprattutto qui a Termoli!»