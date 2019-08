Linee telefoniche fisse ko, guasto di sistema a Termoli e utenti infuriati

TERMOLI. Delle tribolazioni riguardanti le linee telefoniche, fisse e mobili, dati e voce, abbiamo già accennato, ma guasti e disservizi si succedono a ritmo ossessivo.

L'ultimo della serie è presente in una vasta zona della città di Termoli sin da sabato sera e dopo una parvenza di normalità per parte della giornata di ieri, dalla serata di domenica, invece, tutto è bloccato. Non c'è connessione adsl, non c'è traffico voce. Sia gli utenti Tim che Vodafone, magari anche gli altri operatori, poiché è un guasto di impianto, sono al palo.

Ci sembra davvero una chimera l'avvento del 5G qui in Molise, dove ogni tipo di infrastruttura subisce declassazioni e scarsa qualità.

«Gentile cliente, ti informiamo che stiamo riparando un guasto generalizzato presente nella tua zona che richiede un intervento di particolare complessità e non è necessario intervenire presso il tuo domicilio. Sarà nostra cura avvisarti della risoluzione», l'unico elemento conoscitivo a disposizione della clientela.