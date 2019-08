Mobili vecchi abbandonati in via De Gasperi, «qualcuno si svegli e li rimuova»

TERMOLI. Viva gli incivili. Si fa per dire. Ma quante volte dobbiamo metterli alla berlina? Una segnalazione ci arriva direttamente da una residente di via De Gasperi, certo non una via nascosta della città di Termoli.

«In via De Gasperi dove abito io hanno lasciato dei mobili vecchi, che oltretutto sprigionano un olezzo insopportabile, come se fosse urina. In questa strada abitano numerose famiglie, ci sono i bambini che giocano giù il pomeriggio e sentire la puzza di urine non va bene».

Commentare questa segnalazione è pleonastico.