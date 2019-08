Appello al sindaco Roberti: sanzioni esemplari per chi sporca Termoli e la sua immagine

TERMOLI. Da incivili a incivili. Ma ora è arrivato il momento della tolleranza zero.

Lunedì 13 agosto, in pieno centro, via Duca degli Abruzzi, di fronte alla stazione ferroviaria dove transita un numero considerevole di gente.

Questo è lo spettacolo a cui è dato di assistere, nostro malgrado.

In questo modo continuiamo a farci del male, altro che mancata Bandiera Blu, rischiamo quella nera.

Comportamenti diffusi, che possiamo testimoniare anche in modo diretto. Già oggi abbiamo pubblicato lo scempio in via De Gasperi, ma abbiamo persino assistito al classico getto del sacchetto sotto il ponte di viale Marinai d’Italia.

Sindaco Roberti, è arrivata l’ora della tolleranza zero, per davvero. Controlli e sanzioni, stanghiamo chi sporca Termoli e la sua immagine.