Il meteo di ferragosto: altri due giorni di caldo africano, poi arriverà una discreta rinfrescata

TERMOLI. Gli esperti di Meteoinmolise.com prevedono «Ancora altri due giorni di caldo africano, poi arriverà una discreta rinfrescata per tutta la Penisola. Rinfrescata accompagnata anche da qualche fenomeno temporalesco. Meteo che vede una fine del dominio africano».

METEO SETTIMANA ANALISI – «la prima parte della settimana ferragostana non vedrà il minimo cambiamento. Il dominio anticiclonico sarà tale per cui raggiungeremo il top del caldo proprio tra lunedì e martedì. Questo varrà per il centro-sud, al Nord invece influenze con la circolazione fresca nordeuropea provocheranno temporali. Le temperature massime potranno superare agevolmente 40°C in varie località d’Italia, soprattutto al Sud e tra le due Isole Maggiori. Lo spostamento più e est dell’anticiclone africano porterà valori elevati anche al Centro-Nord

Per mercoledì invece è attesa una rinfrescata generale per tutta la Penisola. I fenomeni temporaleschi, qualora dovessero verificarsi, si concentreranno sulle Centrali adriatiche e sull’appennino meridionale

Previsioni meteo fino alla vigilia di ferragosto in Molise.

Lunedì: giornata di tempo bello e cieli completamente sereni dal mattino alla sera. Giornata ancora molto calda, con temperatura ancora in crescita. Valori massimi fino a 36-37 gradi sulle pianure interne del Basso Molise, 33-34 gradi nel Campobassano, intorno a 30 gradi sulla fascia costiera. Venti assenti. Mari calmi.

Martedì: altra giornata molto calda e dai cieli completamente sereni dal mattino alla sera. Temperature stazionarie e su valori over 35 sul Basso Molise. Venti assenti, mari calmi.

Mercoledì: bel tempo al mattino. Calo termico deciso rispetto alla giornata precedente. Al pomeriggio possibilità di sviluppo di nubi temporalesche sulle interne appenniniche dell’isernino. Valori massimi ovunque sotto i 30 gradi. Venti tesi da Nord-ovest sulla costa tra il tardo pomeriggio e la sera».