TERMOLI. Significativo il flusso di turisti e vacanzieri che trascorreranno la settimana di Ferragosto, giorni alla spicciolata o l'intero periodo, nel paradiso naturale delle Isole Tremiti.

Un vero e proprio assalto alle navi e ai traghetti in partenza per le isole Tremiti nella settimana di Ferragosto con lo stivale italico per gran parte in ferie. Questa mattina nella seconda partenza mattiniera delle 11.40 davanti al Tremiti Jet, una folla imponente era pronta a salire a bordo per andare a vivere un po' di relax alle isole Diomedee che sicuramente in questa settimana saranno sold out, anche se, come ci dicevano ieri dalle postazioni parcheggi custoditi, era da anni che in giornate di metà agosto non avevano così tanti posti disponibili come quest'anno. Vedremo...