La Sagra del pesce triplica: dal 22 al 24 agosto

TERMOLI. In occasione della Sagra del Pesce che quest'anno avrà una durata di 3 giorni a partire dal giovedì 22 fino a sabato 24 agosto, la Cooperativa "Aqva 42" che organizza le serate, ha fatto una regolare e formale richiesta alla Capitaneria di Porto per apporre una deroga ministeriale e per permettere a otto imbarcazioni, per la durata di quattro giorni lavorativi, di poter pescare il prodotto da cucinare in occasione della tre giorni di sagra.

A stretto giro di posta il comandante della Capitaneria di Porto Francesco Massaro ha risposto alla suddetta società organizzatrice che: "Lo sforzo di pesca è spropositato per questa festa e quindi verosimilmente, verranno autorizzati 3 motopescherecci per 36 ore (1 giorno e mezzo) con uno sbarco unico di pescato".

Alla Cooperativa è stato chiesto il nominativo delle tre imbarcazioni che avranno la deroga e le motivazioni. La prima barca è il Luigi Padre perché stando alla tradizione sessantennale il natante che ha portato la statua di San Basso in processione va di diritto alla pesca per la sagra del pesce e le altre due sono barche di fiducia, soprattutto collaborativa, tra i comandanti di pesca e l'associazione organizzatrice e sono il Nuoco Silicio e il Ciccillo Albatros. Questo il programma della tre giorni: giovedì 22 Sagra du' Scescill'", venerdì 23 Sagra du' Pesce Fijute e Sabato 24 la Sagra tradizionale del pesce.