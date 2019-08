TERMOLI. Ci hanno chiamato alcuni residenti di via Padova e via Ancona, in contrada Porticone, per segnalarci un problema che per ora è silente, ma che in occasione di temporali o violenti nubifragi potrebbe deflagrare in tutta la sua pericolosità.

Le tante foglie cadute dagli alberi mai potati così da formare un tappeto molto esteso in caso di acqua piovana violenta verrebbero trasportate verso la discesa e a loro volta intaserebbero in modo inequivocabile le grate raccogli pioggia che sono poste lungo la strada creando di fatto un tappo e allagando così strade e garage di abitazioni senza non pochi disagi per tutti.

In via Padova e via Ancona, come potete vedere, di tappeti di foglie morte ce ne sono tantissime e il rischio di uscire di casa, in occasione di nubifragi, con imbarcazioni e anfibi e non a piedi o con la propria vettura, è quantomai alto.

Per non aggiungere un altro appunto: perché quando vengono potate le siepi, i rami vengono lasciati in mezzo alla strada e non vengono rimossi subito?