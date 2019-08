Madonna delle Grazie, la comunità ringrazia di cuore le suore

TERMOLI. Ancora una lettera di ringraziamento, la terza in pochi giorni, sul passo di addio delle suore dal Santuario della Madonna delle Grazie, stavolta a firma dei collaboratori e della Comunità.

«Semplicemente Grazie. Sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato, abbiamo sperato e pregato (tanto) che potesse essere rimandato ma i disegni di Dio, anche quando incomprensibili o dolorosi, volgono sempre al bene e per il bene. In questi tre anni di cammino insieme ognuno di noi ha trovato nei sorrisi delle Sorelle Francescane della Carità un ristoro per l'anima, una scossa per ripartire, un motivo per rialzarsi e soprattutto ci avete fatto sentire il profumo di Dio. Insieme abbiamo animato e ridato vita a Betlemme nel Presepe Vivente. Insieme abbiamo scoperto e ri-scoperto il dono del Risorto e della risurrezione dei e nei nostri cuori. Insieme abbiamo adorato il Santissimo Sacramento. Insieme abbiamo pianto e gioito. Insieme abbiamo condiviso fatiche. Insieme abbiamo visitato e portato Gesù agli anziani, ai malati, ai carcerati, ai pescatori. Insieme abbiamo accolto e giocato con i bambini. Insieme abbiamo pregato. Insieme abbiamo condiviso la comunione.

Insieme abbiamo toccato con mano le carezze di Dio e udito il Suo grido che riecheggia ancora nei nostri cuori: “Vi Amo da Morire, non abbiate paura”. Tutto questo non andrà mai via, tutto questo non verrà mai “trasferito” ma rimarrà e per ringraziarvi, care sorelle, non basterebbero tutte le parole del mondo. Ci mancherete ma, tra una lacrima e l'altra, cercheremo di far fiorire quel “seme” d'amore fede e speranza che Dio attraverso di voi ha seminato e “domani” seminerà in un altro posto, un'altra comunità. Grazie di tutto dal profondo del cuore di ognuno di noi e che Dio vi Benedica e vi protegga e questa volta prendiamo in prestito e facciamo nostro il saluto che riservate sempre a noi: “Pace e bene”. A-Dio, insieme per sempre. La comunità e i collaboratori del Santuario della Madonna delle Grazie».