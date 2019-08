Rieco Sud bonifica dai rifiuti via De Gasperi

TERMOLI. Detto, fatto, anzi pubblicato, rimosso. Questa la conseguenza avuta, per fortuna in tempo reale o quasi, ieri mattina in via De Gasperi.

Una residente aveva scritto a Termolionline per denunciare l’abbandono di mobili e suppellettili in cattivo stato nella zona in cui abitano numerose famiglie.

In realtà non era stato un abbandono spontaneo, ma concordato con la Rieco Sud da parte dei Servizi sociali di Termoli, dopo che era stato sgomberato un alloggio.

Tutto è bene quel che finisce bene, magari per la prossima volta ci si potrà organizzare meglio, chiedendo un mezzo che possa caricare direttamente i rifiuti da smaltire, piuttosto che lasciarli impegnati di urina sotto il sole torrido di agosto.

Inoltre, la Rieco Sud al fine di portare tutte le tipologie di rifiuti a destino negli impianti di recupero e non tutto in discarica, ha dovuto effettuare diversi viaggi separati (uno per i Raee, uno per gli ingombranti e uno per ogni tipologia di rifiuto).