CAMPOMARINO. Navetta si grazie! Grande successo sta riscontrando il servizio gratuito navetta che collega il paese e le frazioni al Lido. Il progetto è stato voluto dalla nuova amministrazione comunale. In particolare è curato da Anna Pollace assessore ai Lavori Pubblici e Trasporti e Rossella Panarese vicesindaca e assessore ai Servizi Sociali della cittadina adriatica e rappresenta una novità molto gradita per l’utenza che ha così modo di raggiungere in tutta comodità e sicurezza il mare. Previsti anche collegamenti serali per i numerosi eventi dell’ estate “Aestiva 2019”. Autista diligente disponibile e cordiale Antonio Mariniche svolge il proprio lavoro - si può ben dire - con una marcia in più.