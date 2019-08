​Il Molise cerca medici, le soluzioni del Governo

TERMOLI. La problematica è nota, e non da oggi. In Italia mancano medici. Gli ospedali si stanno progressivamente svuotando. E i pazienti ne risentono. Una nota dolente per un Paese noto in tutto il mondo per l’eccellenza del suo sistema sanitario. Tra le regioni più colpite dalla carenza di personale, Sicilia, Piemonte, Toscana e Molise. Un territorio quest’ultimo dove il problema sta diventando una vera e propria emergenza, tanto da costringere Istituzioni e Governo a intervenire con carattere d’urgenza.



Il primo a lanciare l’allarme è stato il Commissario alla Sanità del Molise Angelo Giustini, che nella direttiva trasmessa all'Azienda sanitaria regionale così scrive: “In considerazione delle difficoltà di reclutare dirigenti medici, si autorizza l'Asrem all'espletamento di procedure per il conferimento di incarichi libero professionali estese anche a medici specialisti in quiescenza". Ovvero, medici in pensione. Un provvedimento che fa seguito alla nota trasmessa ai vertici aziendali dal Direttore facente funzioni dell'Unità operativa complessa (Uoc) di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove si denuncia la "gravissima criticità di personale medico in dotazione", accanto a "grosse difficoltà a garantire una corretta turnazione”. Dal Governo una voce si leva dalla Ministra della difesa Elisabetta Trenta, che propone di ricorrere alle Forze Armate per sopperire alla carenza di camici bianchi negli ospedali molisani. Queste le sue parole durante la recente visita a Campobasso: “Stiamo esaminando la possibilità di inviare in Molise medici militari per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali, ma al momento non abbiamo ancora trovato una soluzione, stiamo continuando a cercarla".

Ma come siamo arrivati a questo punto? Le cause sono varie, a partire dai numerosi pensionamenti e dal blocco del turnover. Di questo passo si stima infatti che entro il 2025 andrà in pensione circa la metà dei 105.000 medici specialisti attualmente impiegati nella sanità pubblica. Professionisti che non saranno rimpiazzati, non certamente in toto. Anche per colpa dei pochissimi posti disponibili a Medicina. A fronte delle decine di migliaia di studenti che vorrebbero iscriversi alla facoltà, solo 11.568 potranno farlo quest’anno. E non senza aver prima superato la dura selezione imposta dal sistema a numero chiuso.

Un meccanismo con molte pecche che, giunti a questo punto, andrebbe scardinato dall’interno. Ripensandolo profondamente o abolendolo del tutto, come pure proposto l’ottobre scorso dalle forze di Governo. Quest’anno, intanto, dovremo ancora fare i conti con il temutissimo test d’ingresso, fissato negli atenei di tutta Italia il prossimo 3 settembre. E c’è da scommetterci non sarà esente da polemiche, irregolarità e valanghe di ricorsi da parte degli esclusi. In assenza di adeguate modifiche alle modalità di svolgimento, ci ritroveremo infatti probabilmente di fronte agli stessi problemi denunciati in passato: disposizione irregolare delle postazioni, mancata schermatura delle aule, utilizzo di telefoni cellulari, errori nei quesiti somministrati, domande non sempre originali, errata formazione e composizione delle commissioni…

Lato nostro, oltre a voler difendere il diritto allo studio di tutti, pensiamo che abolire il numero chiuso sia il sistema migliore per formare medici preparati che, domani, prenderanno il posto di chi appende al chiodo il camice bianco. Intanto, continueremo come sempre fatto a vigilare sulle irregolarità durante lo svolgimento della prova, fornendo ai candidati tutte le news sul ricorso al test di Medicina.