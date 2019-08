Che sorpresa, il grande Lino Banfi a Termoli

TERMOLI. Nonno Libero, pardon Lino Banfi, uno dei personaggi più popolari in Italia, uno degli attori più noti, a grande sorpresa è stato fotografato a Termoli. Una visita inaspettata, anche se le origini dell'artista pugliese sono piuttosto vicine alla nostra città. Una vera icona del mondo dello spettacolo, che a 83 anni, li ha compiuti lo scorso 9 luglio, è ancora sulle breccia, alla grande.

Il selfie d'eccezione è stato scattato alla pasticceria Degnovivo di via Fratelli Brigida, a Termoli. Banfi non era di passaggio e si è preso qualche attimo di ristoro, in una giornata molto calda. Si trova qui, perché domani parteciperà al compleanno di un suo amico e ha testato la bontà della torta che domani sarà offerta per la ricorrenza.

Potete immaginare il movimento di persone che appena riconosciuto il grande Lino hanno chiesto di farsi un selfie, una visita fugace che comunque gli ha fatto apprezzare la cordialità dei termolesi e dei turisti, città che Banfi conosce bene.

Lino è nature così come è sulle scene e anche nella vita reale molto simpatico e disponibile.

Come potete vedere dalle foto assieme ai titolari della pasticceria Degnovivo anche lui molto provato dal grande caldo.